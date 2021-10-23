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В Україні знову понад 23 тисячі випадки коронавірусної хвороби за добу

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Україна, Субота 23 жовтня 2021 08:25
В Україні знову понад 23 тисячі випадки коронавірусної хвороби за добу Фото: за 22 жовтня в Україні 23 229 випадків коронавірусної інфекції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За добу 22 жовтня в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це трохи менше, ніж рекордні 23 785 випадків, зафіксовані напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано - 5 362 особи; летальних випадків – 483; одужало - 8 330 осіб.

За весь час пандемії в Україні: Україні: захворіло - 2 748 614 осіб; одужало - 2 369 695 осіб; летальних випадків - 63486; проведено ПЛР-тестувань - 13 927 353.

В Україні знову понад 23 тисячі випадки коронавірусної хвороби за добу

Нагадаємо, у світі 21 жовтня діагностували понад 457 000 нових випадків COVID-19. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна і Румунія.

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