Україна виграла медальний залік ЧЄ з плавання серед паралімпійців

Новини Спорт 20.08.2018 - 08:43
Фото: Максим Веракса, Олексій Федина та Данило Чуфаров (facebook.com/paraswimming)
Фото: Максим Веракса, Олексій Федина та Данило Чуфаров (facebook.com/paraswimming)

В активі національної команди 106 медалей

Збірна України виграла чемпіонат Європи з водних видів серед паралімпійців, який проходив з 13 по 19 серпня в Дубліні. Про це повідомляє tribuna.com.

В активі національної команди 106 медалей, з яких 33 золотих, 44 срібних і 29 бронзових. Це кращий результат серед усіх команд на чемпіонаті Європи.

Медальний залік:

1. Україна - 33-44-29 (106)
2. Італія - ​​28-23-21 (72)
3. Великобританія - 20-18-17 (55)
4. Голландія - 16-8-5 (29)
5. Іспанія - 13-16-23 (52)
6. Білорусь - 10-1-3 (14)
7. Німеччина - 8-4-10 (22)
8. Греція - 6-2-1 (9)
9. Польща - 4-5-4 (13)
10. Ізраїль - 3-3-6 (12)

Найбільша кількість медалей Україні принесли Єлизавета Мерешко (5 золотих та 3 срібні), Ярослав Денисенко (5 золота і 2 срібла), Максим Кріпак (4 золота і 3 срібла).

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Теги:  чемпионат Европы,  плавание,  паралимпийцы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС