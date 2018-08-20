Україна виграла медальний залік ЧЄ з плавання серед паралімпійців

В активі національної команди 106 медалей

Збірна України виграла чемпіонат Європи з водних видів серед паралімпійців, який проходив з 13 по 19 серпня в Дубліні. Про це повідомляє tribuna.com.

В активі національної команди 106 медалей, з яких 33 золотих, 44 срібних і 29 бронзових. Це кращий результат серед усіх команд на чемпіонаті Європи.

After 7 hard fought days and nights, here is your #Dublin2018 top ten countries!



A whooping 106 total medals for Ukraine! Congrats to all! pic.twitter.com/ecJlsMc2su — World Para Swimming (@Para_swimming) August 19, 2018

Медальний залік:

1. Україна - 33-44-29 (106)

2. Італія - ​​28-23-21 (72)

3. Великобританія - 20-18-17 (55)

4. Голландія - 16-8-5 (29)

5. Іспанія - 13-16-23 (52)

6. Білорусь - 10-1-3 (14)

7. Німеччина - 8-4-10 (22)

8. Греція - 6-2-1 (9)

9. Польща - 4-5-4 (13)

10. Ізраїль - 3-3-6 (12)

Найбільша кількість медалей Україні принесли Єлизавета Мерешко (5 золотих та 3 срібні), Ярослав Денисенко (5 золота і 2 срібла), Максим Кріпак (4 золота і 3 срібла).