Україна вперше перемогла у конкурсі ЮНЕСКО з підтримки міст, що навчаються

Фото: Мелітополь (YouTube)

Перемогу здобуло місто Мелітополь

Українське місто Мелітополь Запорізької області здобуло перемогу в премії ЮНЕСКО "Міста, що навчаються" і увійшло у ТОП-10 найпрогресивніших міст, що розвивають навчання впродовж життя, серед більш як 200 претендентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.

Як повідомляється, отримання статусу міста-переможця є визнанням високого рівня досягнень Мелітополя з розвитку освіти дорослих, а також відкриває для нього нові можливості для міжнародної співпраці.

Серед завдань, які вирішував комітет - підвищення доступності різних форм навчання, соціалізація внутрішньо переміщених осіб, розширення мережі міських "освітніх маяків" (educational beacons). В межах проекту були втілені й ініціативи містян - Міжнародні дні освіти дорослих в Запорізькій області, створено Центр освіти дорослих, Вуличний університет, Університет третього віку. Нині ці проекти підтримуються закордонними установами, наприклад, Федеральним міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини.

Нагадаємо, Львів відстояв своє право називатися "Містом літератури ЮНЕСКО".