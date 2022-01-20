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Україна збільшить залежність від імпорту газу внаслідок держрегулювання цін, - ПЕАУ

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Киев, Четвер 20 січня 2022 18:25
Україна збільшить залежність від імпорту газу внаслідок держрегулювання цін, - ПЕАУ Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Державне регулювання цін на природний газ спричинить зниження видобутку газу на 1 млрд куб. м на рік та посилить залежність України від імпорту газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на листи "Першої енергетичної асоціації України" (ПЕАУ) до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови комітету Верховної ради з енергетики Андрія Геруса.

"Введення неринкових механізмів регулювання ціни призведе до перегляду компаніями своїх інвестиційних програм, обсягів буріння і як наслідок скорочення видобутку українського газу. За нашою оцінкою, лише у 2022 році країна недоотримає 6-6,5 млрд грн інвестицій, а видобуток газу скорочуватиметься на 1 млрд куб. м кожен наступний рік", - йдеться у листі.

Асоціація підкреслила, що ці обсяги газу замінятимуть імпорт, що призведе до подальшого зростання цін на українському ринку та енергетичної залежності України, насамперед від Росії.

ПЕАУ звертає увагу, що прийняттям постанов Кабінет Міністрів порушив міжнародні зобов'язання України, зокрема Угоду про асоціацію з ЄС, якою передбачається, що ціна на газ для промислових споживачів формується виключно на ринкових умовах.

"Хочемо нагадати, що саме через державне регулювання щодо встановлення низьких цінових обмежень (price cap) на ринку електроенергії, енергогенеруючі компанії не мали достатньої кількості оборотних засобів для закупівлі палива при підготовці до опалювального сезону, що вже другий рік поспіль ставить під загрозу стабільне проходження осінньо-зимового періоду", - наголосили у ПЕАУ.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

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