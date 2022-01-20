Україна збільшить залежність від імпорту газу внаслідок держрегулювання цін, - ПЕАУ

Державне регулювання цін на природний газ спричинить зниження видобутку газу на 1 млрд куб. м на рік та посилить залежність України від імпорту газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на листи "Першої енергетичної асоціації України" (ПЕАУ) до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови комітету Верховної ради з енергетики Андрія Геруса.

"Введення неринкових механізмів регулювання ціни призведе до перегляду компаніями своїх інвестиційних програм, обсягів буріння і як наслідок скорочення видобутку українського газу. За нашою оцінкою, лише у 2022 році країна недоотримає 6-6,5 млрд грн інвестицій, а видобуток газу скорочуватиметься на 1 млрд куб. м кожен наступний рік", - йдеться у листі.

Асоціація підкреслила, що ці обсяги газу замінятимуть імпорт, що призведе до подальшого зростання цін на українському ринку та енергетичної залежності України, насамперед від Росії.

ПЕАУ звертає увагу, що прийняттям постанов Кабінет Міністрів порушив міжнародні зобов'язання України, зокрема Угоду про асоціацію з ЄС, якою передбачається, що ціна на газ для промислових споживачів формується виключно на ринкових умовах.

"Хочемо нагадати, що саме через державне регулювання щодо встановлення низьких цінових обмежень (price cap) на ринку електроенергії, енергогенеруючі компанії не мали достатньої кількості оборотних засобів для закупівлі палива при підготовці до опалювального сезону, що вже другий рік поспіль ставить під загрозу стабільне проходження осінньо-зимового періоду", - наголосили у ПЕАУ.