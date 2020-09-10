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Україна зменшила вартість сонячної і вітрової енергії, - Зеленський

Київ, Четвер 10 вересня 2020 15:13
Україна зменшила вартість сонячної і вітрової енергії, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зниження тарифів відбулося завдяки знаходженню компромісу між урядом та державою

Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом міністрів та іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на зелену енергетику.

Про це під час візиту на Хмельницьку АЕС заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується відновлюваної енергетики, ви знаєте, який був раніше закон, зараз, правда, ми переголосували закон у Верховній раді - знизили об’єми сонця і вітру", - сказав президент.

Також він додав, що зниження тарифів відбулося завдяки знаходженню компромісу між урядом та державою.

"В цілому у відновлюваній енергетиці на 15% згідно з тим меморандумом, який підписано було з ринком відновлюваної енергетики і керівництвом нашої держави, я маю на увазі і Кабміну", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 1 серпня набрав чинності Закон № 810-ІХ, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання закону реалізувати ключові положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів та інвесторами у ВДЕ.

Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо. Ці норми дозволять економити державі 7 мільярдів гривень щорічно.

Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Окрім того, закон визначає строки та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решту 60% у 2021 році.

В кінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленої" генерацією боргів.

Разом з тим, голова правління ПрАТ НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що державне підприємство "Гарантований покупець" має покращити свою торгову стратегію з продажу струму на ринку електроенергії, що дозволить зменшити заборгованість за зелену енергетику.

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