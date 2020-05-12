Україна покращила позиції у рейтингах експортерів с/г продукції

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Головна експортна галузь України дає приблизно половину експортної виручки

Україна у 2019 році зберегла або покращила позиції у світових рейтингах експортерів окремих видів продовольчої продукції. Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

За даними інституту, Україна традиційно зберегла за собою перше місце за обсягами експорту соняшникової олії. Минулого року зарубіжні поставки соняшникової олії вітчизняного виробництва становили 6107 тис. т.

Крім того, Україна стала другою серед країн - експортерів ячменю, ріпаку, свіжого гороху, проса, макухи та шроту, посиливши свої позиції по більшості з цих видів продукції.

Якщо 2018 року з обсягами поставок у 4471 тис. т Україна посіла третє - після Індонезії та Канади - місце серед експортерів макухи й шроту (переважно з соняшнику), то торік збільшила обсяги їх поставок майже на 11% - до 4957 тис. т, забезпечивши собі другу позицію у рейтингу і поступившись лише Індонезії.

Збільшивши експорт ячменю до 4143 тис. т (+15%), Україна перемістилася з четвертого на друге місце, обігнавши Австралію та Росію. Лідирує в рейтингу - Франція з показником у 7171 тис. т.

Зарубіжні продажі проса збільшилися торік більш ніж удвічі - до 52 тис. т. Це дозволило нашій країні переміститися з п’ятого на друге місце, потіснивши Францію, Росію та Індію. Лідирує в рейтингу - США з показником у 97 тис. т.

Хоча експорт ріпаку збільшився майже на третину (+29,4%) - з 2441 тис. т у 2018 році до 3159 тис. т торік, Україна залишилася у рейтингу на другому після Канади місці.

Обсяги експорту гороху свіжого або охолодженого склали минулого року лише 49 тис. т проти 176 тис. т у 2018 році. Внаслідок цього Україна перемістилася з першого на друге місце, поступившись Франції.

Треті позиції Україна посіла в рейтингах постачальників лущених волоських горіхів (41 тис. т; +32%), сушеного гороху (461 тис. т; -26%) та концентрату яблучного соку. При цьому обсяги експорту концентрату яблучного соку збільшилися торік майже в 1,6 разу - до 102 тис. т, дозволивши нашій державі переміститися з п’ятого місця на третє.

Україна утримує четверте місце на ринку кукурудзи з 2016 року. Торік українські виробники експортували 32346 тис. т цієї культури, у півтора разу перевищивши показник 2018 року.

У рейтингах експортерів пшениці (20023 тис. т; +22%) і меду (56 тис. т; +14%) Україна посилила свої позиції, піднявшись з п’ятої на четверту сходинку.

П’яті місця виборола Україна у рейтингах експортерів пшеничного борошна (365 тис. т; +20%) та волоських горіхів у шкаралупі (27 тис. т; +170%), піднявшись з сьомого місця, яке посіла у 2018 році.

З четвертого на п’яте місце опустилася Україна у рейтингу експортерів казеїну, зменшивши обсяги зарубіжних поставок з 8 тис. т у 2018 році до 6 тис. т торік.

У межах топ-10 Україна посідає місця на світовому ринку багатьох інших продуктів, а саме: сушених яєчних білків, коріандру, сої, кукурудзяного крохмалю, соєвої олії, м’яса птиці, ріпакової олії з низьким вмістом ерукової кислоти (канола), консервованих томатів, кукурудзяної олії.

Крім того, за результатами 2019 року Україна посіла третє місце серед імпортерів всієї агропродовольчої продукції до країн - членів Європейського союзу, здійснивши поставки на суму 7,4 млрд євро

Як повідомляло РБК-Україна, експорт продовольства з України за чотири місяці 2020 року виріс на 6% до 7,480 млрд доларів, імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 17% до 2,958 млрд доларів.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ у 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.