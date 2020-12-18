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Україна може стати майданчиком виробництва ліків від COVID, - посол Німеччини

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 14:19
Україна може стати майданчиком виробництва ліків від COVID, - посол Німеччини
Фото: Анка Фельдгузен (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна може стати майданчиком виробництва ліків від COVID-19, які необхідні для подолання пандемії. Цьому сприяє близькість з ЄС і наявність кваліфікованих кадрів.

Про це на онлайн-дискуссії Київського безпекового форуму заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

За її словами, незважаючи на підтримку глобалізації, Німеччина прихильник того, щоб медичні препарати для боротьби з пандемією вироблялися ближче до дому.

"Це також шанс для України", - зазначила Фельдгузен і додала, що перевагою України є географічна близькість до Євросоюзу і наявність кваліфікованих трудових ресурсів.

Вона також зазначила, що Німеччина і Україна завдяки жорсткому карантину на початку пандемії змогли адаптуватися до неї, і системи охорони здоров'я не були перевантажені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада схвалила закон для закупівлі інсуліну і вакцин від COVID-19. Вакцини будуть закуповуватися без внесення в національний перелік препаратів для державних закупівель.

До цього Reuters писало, що бідні країни можуть не отримати вакцину від COVID до 2024 року в разі провалу глобального механізму COVAX.

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