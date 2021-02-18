Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму, - представництво в АРК
Провідними інструментами на шляху деокупації Криму є політико-дипломатичне і санкційний тиск на Російську Федерацію. Тому Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму.
Про це заявили в Представництві президента України в АР Крим у Facebook.
У відомстві зазначають, що Україна не планує відновлення прямого залізничного сполучення з окупованим Кримом до моменту деокупації тимчасово окупованій території.
"В результаті тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя в ході збройної агресії РФ проти України залізничне сполучення між Кримським півостровом і материковою частиною території України було припинено у 2014 році", - йдеться в повідомленні.
Також у відомстві нагадали, що було припинено курсування міжнародних поїздів на тимчасово окуповану територію Криму і Севастополя.
Водночас заходи щодо покращення залізничного сполучення і районами поблизу КПВВ на кордоні з Кримом будуть відбуватися виключно з метою реінтеграції жителів окупованого півострова і поліпшення умов перетинання адміністративного кордону.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що в законі про перехідне правосуддя, яке може бути залучене при деокупації Криму і районів Донбасу, не буде слова "колаборант".
Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна остаточно порвала з "руським миром", а її майбутнє в союзі з західними країнами невідворотне. Цими принципами Київ не поступиться в процесі врегулювання на Донбасі і деокупації Криму.