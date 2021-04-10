ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна може проводити по 100 тисяч ПЛР-тестів на добу

Новость на русском → Україна, Субота 10 квітня 2021 17:35
Україна може проводити по 100 тисяч ПЛР-тестів на добу Фото: по 100 тисяч ПЛР-тестів на добу можуть проводити українські лабораторії (УНІАН)
Автор: Юлія Струк, Уляна Безпалько

Сьогодні в українських лабораторіях можуть проводити приблизно по 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус на добу. Найбільшу кількість таких досліджень провели 30 березня - 61 839.

Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, захворюваність по країні розвивається нерівномірно. Деякі області проводять 20-30% ПЛР-тестів від своєї реальної потужності, а деякі досягають всіх 100%, уточнив Ляшко. При цьому більшість досліджень проводять у державних лабораторіях.

"Якщо подивитися на дані квітня, хоча ми відстежували це і в березні, то державні лабораторії МОЗ роблять приблизно 60% всіх досліджень. Комунальні лабораторії, які оснащені в установах охорони здоров'я, в тому числі й за кошти субвенції, виділені урядом - близько 10%. решта - це приватні лабораторії", - сказав головний санлікар.

Водночас у приватних лабораторіях виявляють тільки до 14% позитивних випадків, уточнив Ляшко. Заступник голови МОЗ пояснив, що до них найчастіше звертаються не хворі, а люди, які збираються у закордонні поїздки або хочуть вийти із самоізоляції раніше терміну.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні підтвердили 17 463 нових випадки коронавірусної хвороби.

Всього за добу здійснили 122 181 тестувань (зокрема методом ПЛР - 54 420).

Як писало РБК-Україна, Ляшко також заявив, що медична система може витримати ще в середньому 6-6,5 тисяч пацієнтів на добу.

Так, лише в п'яти областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство тесты Віктор Ляшко Коронавірус
NEWS
Повірена у справах США про російську пропаганду: Україні дістається найбільше
Повірена у справах США про російську пропаганду: Україні дістається найбільше
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні