Україна може проводити по 100 тисяч ПЛР-тестів на добу
Сьогодні в українських лабораторіях можуть проводити приблизно по 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус на добу. Найбільшу кількість таких досліджень провели 30 березня - 61 839.
Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, захворюваність по країні розвивається нерівномірно. Деякі області проводять 20-30% ПЛР-тестів від своєї реальної потужності, а деякі досягають всіх 100%, уточнив Ляшко. При цьому більшість досліджень проводять у державних лабораторіях.
"Якщо подивитися на дані квітня, хоча ми відстежували це і в березні, то державні лабораторії МОЗ роблять приблизно 60% всіх досліджень. Комунальні лабораторії, які оснащені в установах охорони здоров'я, в тому числі й за кошти субвенції, виділені урядом - близько 10%. решта - це приватні лабораторії", - сказав головний санлікар.
Водночас у приватних лабораторіях виявляють тільки до 14% позитивних випадків, уточнив Ляшко. Заступник голови МОЗ пояснив, що до них найчастіше звертаються не хворі, а люди, які збираються у закордонні поїздки або хочуть вийти із самоізоляції раніше терміну.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні підтвердили 17 463 нових випадки коронавірусної хвороби.
Всього за добу здійснили 122 181 тестувань (зокрема методом ПЛР - 54 420).
Як писало РБК-Україна, Ляшко також заявив, що медична система може витримати ще в середньому 6-6,5 тисяч пацієнтів на добу.
Так, лише в п'яти областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус.