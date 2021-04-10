Україна може проводити по 100 тисяч ПЛР-тестів на добу

Сьогодні в українських лабораторіях можуть проводити приблизно по 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус на добу. Найбільшу кількість таких досліджень провели 30 березня - 61 839.

За його словами, захворюваність по країні розвивається нерівномірно. Деякі області проводять 20-30% ПЛР-тестів від своєї реальної потужності, а деякі досягають всіх 100%, уточнив Ляшко. При цьому більшість досліджень проводять у державних лабораторіях.

"Якщо подивитися на дані квітня, хоча ми відстежували це і в березні, то державні лабораторії МОЗ роблять приблизно 60% всіх досліджень. Комунальні лабораторії, які оснащені в установах охорони здоров'я, в тому числі й за кошти субвенції, виділені урядом - близько 10%. решта - це приватні лабораторії", - сказав головний санлікар.

Водночас у приватних лабораторіях виявляють тільки до 14% позитивних випадків, уточнив Ляшко. Заступник голови МОЗ пояснив, що до них найчастіше звертаються не хворі, а люди, які збираються у закордонні поїздки або хочуть вийти із самоізоляції раніше терміну.