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Україна пройшла пік коронавируса, а Німеччина відмовила Онищенко в політпритулку: новини за 28 травня

Новини » Інше     29.05.2020 - 08:30
Україна пройшла пік коронавируса, а Німеччина відмовила Онищенко в політпритулку: новини за 28 травня
Колаж РБК-Україна

Німеччина відмовила колишньому українському нардепу Олександру Онищенко в політичному притулку, Україна пройшла пік коронавируса, в США спалахнули протести. Детальніше про те, що сталося в середу, 27 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Україна пройшла пік коронавірусу

Глава робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу, Національної академії України Ігор Бровченко заявив, що наша держава пройшла пік коронавірусу. Він зазначив, що під піком мається на увазі максимальне значення, якого не можна уникнути.

У НАН України зазначили, що протягом двох тижнів тривала фаза плато.

Тим часом українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з коронавірусом під час другої хвилі. Дані заходи будуть спрямовані на запобігання нового тотального карантину. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, Україні слід готуватися до другої хвилі коронавірусу, тому що вона може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.

Німеччина відмовила Онищенку в політичному притулку

Німеччина відмовилася надавати політичний притулок колишньому українському нардепу Олександру Онищенку. Його також просять покинути країну.

Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що на початку травня Федеральне відомство міграції та біженців Німеччини відмовило Онищенку в політичному притулку і попросило його терміново залишити країну.

Україна відкриває десятки пунктів пропуску на кордоні: список

Україна готує до відкриття ще 66 пунктів пропуску на державному кордоні. Нові КПП відкриваються на кордоні з Молдовою і країнами Євросоюзу (список).

Як розповів у коментарі РБК-Україна спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, постанова про відкриття 66 пунктів пропуску не публікувалася тиждень, тому не могли відкрити пункти.

Він також додав, що відкриття пунктів пропуску з українського боку не означає, що пропуск відразу відновиться.

У США спалахнули протести після вбивства афроамериканця поліцейськими

У США почалися масові протести після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

Джордж Флойд помер під час жорсткого затримання поліцейськими в ніч на 28 травня. Під час затримання один з правоохоронців застосував до Флойду задушливий прийом, ставши йому коліном на шию, і не реагував на прохання затриманого припинити.

На вулиці вивели Нацгвардію.

Китай ухвалив скандальний закон про нацбезпеку Гонконгу

Парламент Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу. Документ, зокрема, забороняє проводити на території регіону антиурядові демонстрації і заклики за відокремлення від Китаю, а також дозволить створити КНР власну службу правопорядку. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що даний законопроект не буде прийматися окремо владою Гонконгу, а відразу набере чинності після затвердження вищим керівництвом Китаю.

При цьому демонстранти в Гонконзі побоюються, що цей закон може покласти кінець автономії регіону.

Трамп підписав указ проти "цензури" в соцмережах і пригрозив закрити Twitter

Президент США Дональд Трамп підписав указ проти "цензури" у соцмережах. Документ з'явився після того як він висловив невдоволення Twitter за перевірку фактів до двох з його твітів. Указ покликаний встановити нове регулювання діяльності соцмереж.

Трамп зазначив, що згідно з частиною 230 закону про порядність у ЗМІ соцмережі в США мали захист від відповідальності, грунтуючись на теорії про те, що вони є нейтральною платформою.

"Я підписав сьогодні виконавчий указ щодо захисту свободи слова, прав громадян США. Соціальні мережі, як Twitter, мали безпрецедентний захист від відповідальності, грунтуючись на теорії про те, що вони є нейтральною платформою", - сказав Трамп.

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