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Україна продовжила санкції проти Ємену

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Четвер 16 вересня 2021 06:21
Україна продовжила санкції проти Ємену Фото: уряд України продовжила санкції проти Ємену (facebook.com/KabminUA)
Автор: Анна Полисученко

Україна продовжила санкції проти Ємену. Відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні без обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Кабінет Міністрів продовжив до 28 лютого 2022 року застосування персональних спеціальних економічних санкцій відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН щодо Республіки Ємен.

Як наголошується в пояснювальній записці, персональні санкції забороняють в'їзд в Україну або транзит через її територію особам, визначеним Комітетом Ради безпеки ООН, перелік яких додається. Крім того, санкції передбачають блокування коштів, фінансових активів та економічних ресурсів, які розміщені на території України і прямо або побічно перебувають у власності або контролюються особами, включеними до переліку.

Проект розпорядження був розроблений з метою імплементації в національне законодавство відповідних резолюцій Ради безпеки ООН.

Санкції Радбезу ООН проти Ємену щорічно продовжуються з 2014 року через тривалий військовий конфлікт в країні.

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