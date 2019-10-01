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Україна докладає зусиль по звільненню Асєєва, - президент

Новини » Політика    01.10.2019 - 19:34
Україна докладає зусиль по звільненню Асєєва, - президент
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Мінську сьогодні обговорювалося питання звільнення полонених

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві заявив, що Україна докладає максимальні зусилля щодо звільнення Станіслава Асєєва. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у Мінську сьогодні обговорювалося питання звільнення полонених.

"Сьогодні відбулося засідання ТКГ в Мінську. Обговорювалося питання звільнення полонених. Чекаємо всі цього. Повернення українських громадян є пріоритетом. Особливу увагу хочу приділити вашому колезі Станіславу Асєєву. Ми докладаємо максимальних зусиль до його повернення і всіх громадян України", - заявив президент.

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