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Україна претендує на проведення фіналу Євро-2025 серед жінок, - УАФ

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 01:38
Україна претендує на проведення фіналу Євро-2025 серед жінок, - УАФ Фото: фінальний жіночий турнір Євро-2025 може пройти в Україні (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Фінальний жіночий турнір Євро-2025 може пройти в Україні. Принаймні, Україна вже подала заявку на проведення вирішального футбольного матчу і тепер є претендентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УАФ.

УЄФА повідомив, що організація отримала п'ять заявок від восьми асоціацій на проведення фінального турніру жіночого чемпіонату Європи 2025 року.

Спільна заявка була отримана від асоціацій Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. Також зацікавилися у проведенні турніру асоціації Франції, Польщі, Швейцарії та України.

Зазначається, в УЄФА підвищив стандарти на проведення змагань у 2025 році. Тому претендентам рекомендували надати вісім стадіонів категорії 4 місткістю від 15 000 глядачів.

Претенденти зможуть подавати свої заяви до жовтня 2022 року, а переможця оберуть у грудні.

"Процедура подачі заявок на проведення фінального турніру була розпочата в липні 2021 року. Кінцевий термін тендеру - жовтень 2022 року, а переможця Виконком УЄФА обере в грудні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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