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Україна представила в Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року

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Понеділок 04 липня 2022 19:43
Україна представила в Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року Фото: Україна представила в Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року (flickr)
Автор: Олександр Мороз

План післявоєнного відновлення і розвитку України передбачає будівництво понад 30 ГВт потужностей "зеленої" енергетики, яка в тому числі буде використана для виробництва "зеленого" водню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт проекту.

Всього інвестиції в енергетичну незалежність і "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

Крім будівництва 30 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, планується будівництво 3,5 ГВт гідроелектростанцій, 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва "зеленого" водоводу.

Відновлення комерційної торгівлі електроенергією з країнами ЄС з поетапним розширенням потужностей експорту до 7 ГВт.

У плані передбачені також інвестиції в розумні мережі (Smart Grids) для підвищення ефективності передачі й розподілу енергії.

План відновлення України розрахований на 10 років - до 2032 року.

Нагадаємо, раніше в Україні презентували план 30 ГВт до 2030 року, що передбачав збільшення потужностей "зеленої" енергетики до 30 ГВт 2030 року.

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