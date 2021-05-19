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Україна надасть гуманітарну допомогу Індії на 15 млн гривень

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Київ, Середа 19 травня 2021 15:23
Україна надасть гуманітарну допомогу Індії на 15 млн гривень Фото: в Індії критична ситуація з COVID (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На тлі критичної ситуації з епідемією COVID-19 в Індії українська сторона надасть їй гуманітарну допомогу. На неї виділяють 15 млн гривень.

Проект відповідного урядового розпорядження в Telegram опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Повідомляється, що на виконання указу президента України про надання гуманітарної допомоги Індії для Міністерства внутрішніх справ виділяється 15 млн гривень. З них 11 млн для Державної служби з надзвичайних ситуацій і 4 млн - для Національної гвардії. Ця сума має покрити і витрати, пов'язані з доставкою допомоги.

Уточнюється, що ДСНС повинна закупити гуманітарну допомогу і підготувати її до відправки, а Національна гвардія - доставити її.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Напередодні Індія пережила новий найбільш смертоносний день пандемії COVID-19. Зокрема, за добу там від хвороби померли 4 329 осіб. Загальне число хворих в Індії перевищило позначку в 25 мільйонів.

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