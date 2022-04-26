Україна може допомогти Європі відмовитися від російського вугілля, - ДТЕК

Україна вже в короткостроковій перспективі може допомогти знизити залежність Європи від російського вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"У короткостроковій перспективі ми можемо замінити російське вугілля. Ми можемо бути постачальниками вугілля Європі", - повідомив с

За його словами, Україна вже почала постачання вугілля до Польщі та Словаччини.

"Наприклад, Польща вже відмовилася від російського вугілля, в результаті ми почали невеликі поставки в Польщу і Словаччину", - повідомив Тимченко.

Глава ДТЕК підкреслив, що Україна також може збільшити постачання електроенергії в країни ЄС, в тому числі від атомних електростанцій.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова разом з державними "Укренерго" і "Нафтогазом" запустили проект StopBloodyEnergy, мета якого - переконати Захід відмовити від співпраці з Росією в енергетичному секторі і тим самим позбавити країну-агресора коштів на ведення війни проти України.