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Україна може допомогти Європі відмовитися від російського вугілля, - ДТЕК

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Вівторок 26 квітня 2022 18:11
Україна може допомогти Європі відмовитися від російського вугілля, - ДТЕК Фото: Україна може допомогти Європі відмовитися від російського вугілля (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Україна вже в короткостроковій перспективі може допомогти знизити залежність Європи від російського вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"У короткостроковій перспективі ми можемо замінити російське вугілля. Ми можемо бути постачальниками вугілля Європі", - повідомив с

За його словами, Україна вже почала постачання вугілля до Польщі та Словаччини.

"Наприклад, Польща вже відмовилася від російського вугілля, в результаті ми почали невеликі поставки в Польщу і Словаччину", - повідомив Тимченко.

Глава ДТЕК підкреслив, що Україна також може збільшити постачання електроенергії в країни ЄС, в тому числі від атомних електростанцій.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова разом з державними "Укренерго" і "Нафтогазом" запустили проект StopBloodyEnergy, мета якого - переконати Захід відмовити від співпраці з Росією в енергетичному секторі і тим самим позбавити країну-агресора коштів на ведення війни проти України.

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