ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна отримала від Латвії 30 тисяч літрів дезінфектора. Це допомога для боротьби з COVID

Новость на русском →
Київ, Середа 04 серпня 2021 22:27
Україна отримала від Латвії 30 тисяч літрів дезінфектора. Це допомога для боротьби з COVID Фото: Латвія передала Україні 30 тисяч літрів дезінфектора (nato.int)
Автор: Сергій Пишкін

Латвія передала Україні 30 тисяч літрів рідини для дезінфекції поверхонь. Найближчим часом, в рамках загальної допомоги, країні також передадуть додаткове медичне обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

30 тисяч літрів дезінфекторів НАТО були пожертвувані Міністерству оборони України. Відомо, що рідину для дезінфекції поверхонь передадуть до Головного військового клінічного госпіталю й служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Варто відзначити, що поставка є частиною загальної допомоги Україні від її союзників в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. Раніше НАТО також жертвувало нашій країні 9 тисяч літрів дезінфекторів та медичне обладнання.

Починаючи з 2020 року у НАТО працює Цільовий фонд реагування на пандемію, який надає допомогу членам й партнерам Альянсу в разі необхідності.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Україна Латвия
NEWS
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять