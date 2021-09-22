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Україна не планує розривати дипвідносини з РФ через вибори в Криму і ОРДЛО, - МЗС

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США , Середа 22 вересня 2021 21:34
Україна не планує розривати дипвідносини з РФ через вибори в Криму і ОРДЛО, - МЗС Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не бачить сенсу в розірванні дипломатичних відносин з Росією. Аби розглядати це питання, між відносинами країн повинно відбутися щось "магекатастрофічне".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Дмитра Кулеби.

На думку Кулеби, Україні немає сенсу розривати дипломатичні відносини з Російською Федерацію сьогодні, оскільки відповідне питання потрібно було порушувати ще у 2014 році.

"Дипломатичні відносини потрібно було розривати у 2014 році. Тепер має статися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розірвання дипломатичних відносин - це найвища міра покарання", - відзначив Кулеба.

Зокрема, як додав голова МЗС, наразі користі від розриву дипломатичних відносин з Росією не буде.

"Я розумію, що це красиве гасло, але користі нуль. У нас і так відносин практично немає, а йти просто так їх розривати - це не розумний крок", - зауважив міністр.

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