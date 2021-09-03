Україна планує розробити стратегію нової житлової політики за підтримки США, - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Джерело в уряді підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна", що цей список було підготовлено напередодні візиту. Однак, за його словами, "уже безпосередньо в США до нього могли бути внесені деякі зміни".

Запланований термін реалізації проекту - один рік, його завершення за підтримки США - у 2022 році. Без участі США орієнтовний термін реалізації проекту - три роки. Частка України у фінансуванні проекту не зазначена.