Україна може відмовитися від участі в Євробаченні-2019, - "Суспільне"

Фото: Олександра Кольцова (facebook.com/Sasha Koltsova)

При цьому зараз НСТУ веде переговори з групою Kazka з приводу участі в Євробаченні

Україна може відмовитися від участі в пісенному конкурсі Евробачення-2019. Про це заявила член правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Вона повідомила, що "Суспільне" веде переговори з групою Kazka з приводу участі в Євробаченні.

"Але мені здається, зараз, в цій ситуації - це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене", - сказала Кольцова.

За її словами, вже до 8-10 березня "Суспільне" і представник України повинні подати організатору конкурсу номер з розкадровками.

На питання, що представником України може бути Kazka, а може бути ніхто, Кольцова відповіла: "Це може бути ніхто".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Національна суспільна телерадіокомпанія України і співачка MARUV, яка перемогла в національному відборі на Євробачення 2019, не дійшли згоди щодо участі у конкурсі з-за ряду причин.

Сьогодні Національна cуспільна телерадіокомпанія України запропонувала групі Freedom-jazz брати участь у конкурсі, однак пропозицію було відхилено. Учасники національного відбору на Євробачення-2019 група Freedom-jazz, яка посіла друге місце, відмовилися представляти Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві.