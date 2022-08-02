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Україна в ООН закликала закрити небо над АЕС у нашій країні

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Вівторок 02 серпня 2022 02:55
Україна в ООН закликала закрити небо над АЕС у нашій країні Фото: Україна в ООН закликала закрити небо над АЕС (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Організація Об'єднаних Націй повинна докласти зусиль для закриття неба над ядерними об'єктами в Україні. Адже внаслідок вторгнення Росії небезпека для АЕС суттєво зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, яке цитує виступ заступника глави МЗС України Миколи Точицького на конференції в ООН, присвяченій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Уперше в історії цивільні ядерні об'єкти були перетворені на військові та плацдарми російської армії - на порушення положень Договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо мирного використання атомної енергії", - наголосив він.

Дипломат вказав, що світ "став свідком того, як виникає в реальності ядерний тероризм", спонсорований ядерною державою.

Закрити небо над АЕС

Відтак, Точицький закликав ООН вдатися до "рішучих спільних дій", аби запобігти ядерній катастрофі глобального масштабу.

"Ми просимо закрити небо над атомними станціями в Україні, забезпечити захист системами ППО, довести справою, що агресор не може залишатися без жодного покарання тільки тому, що володіє ядерною зброєю", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС як "ядерний щит" при ударах по українських військових і мирних об'єктах.

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