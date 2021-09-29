ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна в ООН: окупація Криму стала загрозою режиму нерозповсюдження ядерної зброї

Новость на русском →
Нью-Йорк, Середа 29 вересня 2021 06:22
Україна в ООН: окупація Криму стала загрозою режиму нерозповсюдження ядерної зброї Фото: Юрій Вітренко, постпред України при ООН (https://twitter.com/UKRinUN)
Автор: Артур Родивилов

Україна висловила в ООН стурбованість у зв'язку з нарощуванням Росією ядерного потенціалу в окупованому Криму. З такою заявою виступив заступник постійного представника при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він нагадав, що Генасамблея ООН у низці резолюцій висловила серйозну стурбованість у зв'язку з продовженням мілітаризації Криму Росією, зокрема розміщенням на півострові засобів доставлення ядерної зброї.

Дії Росії являють собою пряму загрозу міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї, підкреслив Вітренко.

Він також зазначив, що тривала окупація території України державою, що володіє ядерною зброєю, призвела до фактичного розширення території розгортання такої зброї у світі.

У 1994 році Україна зробила безпрецедентний крок, відмовившись від третього за обсягами ядерного арсеналу у світі, і приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), вказав Вітренко.

Однак "довіра до деяких ключових елементів ДНЯЗ і їх ефективності серйозно підірвана однією з держав, що володіють ядерною зброєю", - сказав дипломат, маючи на увазі Росію.

Він також нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, підписаний ядерними державами, зокрема РФ, про гарантії безпеки, які надавали Україні в обмін на відмову від ядерної зброї.

Два десятиліття Російська Федерація "окупувала і намагалася анексувати Кримський півострів, а також розв'язала жахливу за своїми масштабами збройну агресію на сході України", - констатував дипломат, зазначивши, що такі гарантії безпеки виявилися неефективними.

Вітренко закликав почати "предметну роботу" конференції з роззброєння, яка функціонує під егідою ООН в Женеві, і розробити та укласти багатосторонній юридично зобов'язуючий документ про надання гарантій безпеки неядерним державам.

Нагадаємо, у Зеленського заявили про об'єкти з матеріалами для виготовлення ядерної зброї в Криму.

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія веде підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Ядерна зброя
NEWS
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду