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Україна обіграла Бельгію на ЧЄ з волейболу і вийшла в 1/8 фіналу

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Краків, Середа 08 вересня 2021 00:58
Україна обіграла Бельгію на ЧЄ з волейболу і вийшла в 1/8 фіналу Фото: Україна обіграла Бельгію на ЧЄ з волейболу (xsport.ua)
Автор: Артур Родивилов

Збірна України з волейболу в 4-му матчі в групі на чемпіонаті Європи обіграла збірну Бельгії. Вона вийшла в 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.

Підопічні Угіса Крастіньша на майданчику "Таурон Арени" польського міста Краків у чотирьох сетах обіграли команду Бельгії - 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).

У першому матчі Україна обіграла Грецію (3:2), у другому - поступилася Сербії (0:3), у третьому - здолала Португалію (3:2).

Волейбольне Євро-2021 триватиме до 19 вересня в чотирьох країнах - Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Додамо, що для українців - це другий поспіль вихід у фінальну частину волейбольного Євро. У 2019 році наша збірна під керівництвом Угіса Крастіньша досягла 1/4 фіналу.

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