Україна обіграла Бельгію на ЧЄ з волейболу і вийшла в 1/8 фіналу
Фото: Україна обіграла Бельгію на ЧЄ з волейболу (xsport.ua)
Збірна України з волейболу в 4-му матчі в групі на чемпіонаті Європи обіграла збірну Бельгії. Вона вийшла в 1/8 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.
Підопічні Угіса Крастіньша на майданчику "Таурон Арени" польського міста Краків у чотирьох сетах обіграли команду Бельгії - 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).
У першому матчі Україна обіграла Грецію (3:2), у другому - поступилася Сербії (0:3), у третьому - здолала Португалію (3:2).
Волейбольне Євро-2021 триватиме до 19 вересня в чотирьох країнах - Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.
Додамо, що для українців - це другий поспіль вихід у фінальну частину волейбольного Євро. У 2019 році наша збірна під керівництвом Угіса Крастіньша досягла 1/4 фіналу.