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Україна обов'язково отримає від Росії репарації в повному обсязі, - Ахметов

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Четвер 31 березня 2022 18:40
Україна обов'язково отримає від Росії репарації в повному обсязі, - Ахметов Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов впевнений, що по закінченню війни Україна отримає від Росії репарації в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ахметова для Bloomberg.

"Я впевнений, що Україна вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі", - заявив бізнесмен.

Він також додав, що належні йому підприємства SCM подадуть позови проти Російської Федерації щодо відшкодування шкоди, заподіяної військовою агресією.

"SCM обов'язково подасть позов до Російської Федерації з вимогою відшкодувати весь збиток, заподіяний російською військовою агресією", - сказав Ахметов.

Однак зараз, всі зусилля бізнесмена і його активів зосереджені на тому, щоб Україна перемогла у війні, розв'язаній Росією.

"Всі наші зусилля зосереджені на єдиному, що має значення, - допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити і полегшити їх біль і страждання", - підкреслив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, з початку війни підприємства Ахметова почали надавати матеріальну і технічну підтримку Збройним силам і силам територіальної оборони для захисту суверенітету України.

Також його бізнеси разом з благодійним фондом розгорнули програми гуманітарної допомоги постраждалим від війни мирним громадянам.

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Рінат Ахметов Російська Федерація
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