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Україна готова до зустрічі в нормандському форматі найближчим часом, - Зеленський

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 03:36
Україна готова до зустрічі в нормандському форматі найближчим часом, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Україна готова до зустрічі лідерів у нормандському форматі найближчим часом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Як зазначається, під час телефонної розмови президенти обговорили підсумки нещодавніх переговорів у нормандському форматі на рівні політичних радників.

При цьому Байден привітав досягнуті домовленості про режим припинення вогню.

Також зазначається, що президент України висловив готовність України до проведення такої зустрічі найближчим часом.

"Володимир Зеленський відзначив готовність України до проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів у найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 27 січня сталася телефонна розмова президентів США та України. Лідеру двох країн обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну та інші питання.

Нагадаємо, що в США вважають нормандський формат оптимальним варіантом для вирішення питання по Донбасу. Про це заявила Вікторія Нуланд.

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