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Україна та Німеччина викрили міжнародну банду шахраїв. Заволоділи мільйонами гривень

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Понеділок 10 січня 2022 17:18
Україна та Німеччина викрили міжнародну банду шахраїв. Заволоділи мільйонами гривень Фото: міжнародну банду шахраїв викрила кіберполіція України та Німеччини (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Кіберполіція України та правоохоронці Німеччини викрили одного з учасників міжнародної шахрайської банди. Зловмисники розробили схему, яка полягала у використанні даних клієнтів іноземних банків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кіберполіції.

"Злочинне угруповання використовувало скомпрометовані дані клієнтів іноземних банків для розрахунків в онлайн-магазинах. Куплені товари фігуранти перепродавали та одержували "прибутки", - пише пресслужба.

Одним з організаторів схеми виявився 40-річний громадянин з України. Разом зі знайомим він отримував на хакерських форумах скомпрометовані реквізити банківських рахунків громадян ЄС. Використовуючи дані жертв - зловмисники сплачували різні покупки в інтернет-магазинах.

Зокрема, шахраї організували й сайт, де розміщували пропозиції з працевлаштування та набирали торгових агентів.

"За допомогою створеної системи адміністрування через торгових агентів відбувалося відправлення товарів та забезпечувався подальший збут товарів у східноєвропейському зарубіжжі. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці", - додає пресслужба.

Загальна сума збитків сягає більше ніж 18 млн гривень.

В присутності правоохоронців Німеччини було проведено обшук за місцем мешкання одного з організаторів схеми. Поліція вилучила комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінально кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

Фото: міжнародну банду шахраїв викрила кіберполіція України та Німеччини (cyberpolice.gov.ua)

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