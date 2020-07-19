Україна повинна відмовитися від радянської енергоінфраструктури, - експерт

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

За оцінками експертів, до 2030 року на модернізацію електромережі в Україні потрібно до $12,5 млрд

Україні потрібно відмовитися від радянської енергоінфраструктури. Реформування і модернізація системи енергопостачання дозволить країні забезпечити міцну незалежність від Росії.

Про це заявив старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, економіст Владислав Іноземцев.

Розвиток української економіки, на думку Іноземцева, є "історією успіху в неспокійний час". Він нагадав, що, попри російське вторгнення у 2014 році, Україна в останні роки за більшістю показників розвитку добилася вражаючих успіхів".

Починаючи з 2014 року країна перестала залежати від імпорту російського газу, стабілізувала національну валюту, а обсяг золотовалютних резервів у липні 2020 року виріс до восьмирічного максимуму і становить $28,5 млрд, нагадав Іноземцев.

Крім того, у січні 2020-го прибутковість доларових і номінованих у євро облігацій знизилася до рекордного рівня, зазначив він.

Однак країна до сих пір не вирішила проблему із застарілою інфраструктурою, оскільки "протягом всього пострадянського періоду українські електромережі модернізувалися або ремонтувалися недостатньо", вважає Іноземцев.

"Вік приблизно 64 високовольтних електромереж становить 40 і більше років, а втрати в мережах досягають 10% всього вироблюваного в країні обсягу електроенергії", - написав експерт.

На його думку, для розвитку та процвітання галузі потрібно міняти ціноутворення тарифів на розподіл електроенергії. Механізмом, який може забезпечити поступове поліпшення стану електромереж, він називає перехід на стимулюючий RAB-тариф, впроваджений з кінця 1990-х по 2004 рік в європейських країнах, а також в Грузії.

"Система стимулюючого ціноутворення дозволила б електророзподільним компаніям отримувати такий необхідний їм прибуток і направляти її як на ремонт і модернізацію, так і на будівництво відсутніх зараз в Україні "розумних" електромереж", - додав Іноземцев.

Система RAB-тарифів передбачає виплату власникам компаній доходів, прив'язаних до середньої вартості капіталу в країні (показник WACC). Проте, зазначає експерт, щоб вона була ефективною, "власники поточних активів повинні отримувати компенсацію з тією ж швидкістю, що і потенційні інвестори", щоб не було диспропорції у фінансуванні, яке направляють на розширення мереж, оскільки обслуговування є таким же, якщо не більш важливим.

Пропонована українським регулятором ставка на нові активи значно нижче WACC, не кажучи вже про старих активах, власникам яких пропонується ставка 1% в рік, зазначив Іноземцев. При цьому він підкреслив, що, за оцінками експертів, до 2030 року на модернізацію електромережі в Україні потрібно до $12,5 млрд.

"Якщо Україна хоче вийти на європейський рівень та інтегрувати свої електромережі з електромережами західних сусідів і при цьому забезпечити довгострокову незалежність від Росії, їй потрібно якомога швидше провести реформу, основою якої є справедливий і прозорий RAB-тариф", - підсумував Іноземцев.

Нагадаємо, згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, зношеність мереж в Україні становить 80%.

25 червня генеральний секретар європейської галузевої асоціації Eurelectric Крістіан Рубі заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху, вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.

Модернізація системи енергопостачання дозволить Україні забезпечити її міцну незалежність від Росії, вважає старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, економіст Владислав Іноземцев.