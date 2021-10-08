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Україна домовилася про співпрацю з Космічними військами США

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 12:03
Україна домовилася про співпрацю з Космічними військами США Фото: голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна підписала меморандум з Космічними військами США щодо обміну інформацією і щодо супутникової навігації. Це відбулося під час нещодавнього візиту до Штатів президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

"В рамках візиту був підписаний також меморандум з Космічними військами США щодо обміну інформацією і щодо супутникової навігації. Це також дозволить нам більш ефективно використовувати наші космічні ресурси, отримувати дані з американських супутників для реалізації наших завдань, в тому числі з відстеження пожеж, техногенних катастроф, надзвичайних ситуацій, використання водних ресурсів. Це важливий крок кооперації", - зазначив Тафтай.

За словами глави Держкосмосу, наразі планується також укладення низки інших угод щодо захисту технологій у космічній сфері.

"Крім того, був важливий елемент нашої поїздки в США - участь в 36-му космічному симпозіумі в Колорадо-Спрінгс. Це було важливо з точки зору просування нашої продукції, реалізації таких проектів як "Вега" і "Антарес", - додав Тафтай.

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