Україна домовилася про співпрацю з Космічними військами США

Україна підписала меморандум з Космічними військами США щодо обміну інформацією і щодо супутникової навігації. Це відбулося під час нещодавнього візиту до Штатів президента Володимира Зеленського.

"В рамках візиту був підписаний також меморандум з Космічними військами США щодо обміну інформацією і щодо супутникової навігації. Це також дозволить нам більш ефективно використовувати наші космічні ресурси, отримувати дані з американських супутників для реалізації наших завдань, в тому числі з відстеження пожеж, техногенних катастроф, надзвичайних ситуацій, використання водних ресурсів. Це важливий крок кооперації", - зазначив Тафтай.

За словами глави Держкосмосу, наразі планується також укладення низки інших угод щодо захисту технологій у космічній сфері.

"Крім того, був важливий елемент нашої поїздки в США - участь в 36-му космічному симпозіумі в Колорадо-Спрінгс. Це було важливо з точки зору просування нашої продукції, реалізації таких проектів як "Вега" і "Антарес", - додав Тафтай.