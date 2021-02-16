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Була загроза віялових відключень: Вітренко пояснив імпорт електроенергії з Білорусі

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 11:28
Була загроза віялових відключень: Вітренко пояснив імпорт електроенергії з Білорусі Фото: ЛЕП (dtek-oem.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Імпорт електроенергії з Білорусі пов'язаний із загрозою віялових відключень світла, спричинений дефіцитом.

Про це під час форуму "Україна 30" заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Він сказав, що проти імпорту Україною електроенергії і з Росії і Білорусі. Для цього, за його словами, потрібно від'єднатися від системи з РФ і Білорусі та приєднатися до європейської.

"В нас були холоди, був дефіцит електроенергії. На повну потужність працювали атомні блоки, вугільні блоки, навіть газові блоки включили. Але все одно не вистачало електроенергії. Тому була і аварійна допомога з Білорусі, і був імпорт з Білорусі. Мені це не подобається, але інакше була загроза віялових відключень", - пояснив Вітренко.

Він запевнив, що це жодним чином негативно не впливає на роботу української енергетики, вона завантажена на повну потужність.

"Потрібно влітку займатися тим, щоб взимку не брати електроенергію з Білорусі", - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, з 1 лютого Україна почала імпорт електроенергії з Росії. З січня відбувається імпорт російського струму з Білорусі.

При цьому у Верховній раді заявили, що імпорт електроенергії з РФ "не призведе до енергетичної залежності України від Кремля".

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна повністю відріжеться від російської і білоруської електросистем до 2023 року. Після цього Україна має приєднатися до електричної системи Європейського союзу.

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