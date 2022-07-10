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Загроза Ірану стане головною темою візиту Байдена до Ізраїлю

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Тель-Авів, Неділя 10 липня 2022 23:23
Загроза Ірану стане головною темою візиту Байдена до Ізраїлю Фото: прем'єр-міністр Яір Лапід (facebook.com/lapid)
Автор: Артур Родивилов

Головною темою на переговорах з президентом США Джо Байденом під час його візиту до Ізраїлю стане ядерна програма Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єра Ізраїлю Яіра Лапіда.

Під час зустрічі з урядом він закликав посилити санкції проти Ірану.

"Цей візит буде присвячений як викликам, так і можливостям. Дискусія про виклики буде в першу чергу зосереджена на проблемі Ірану. Як стало вчора відомо, Іран збагачує уран на просунутих центрифугах, що повністю суперечить угодам, які він підписав", - сказав Лапід.

Він додав, що світова спільнота має жорстко відповісти на розвиток ядерної програми Ірану.

"Ізраїль зі свого боку залишає за собою повну свободу дій - дипломатичних і оперативних - для боротьби проти іранської атомної програми", - сказав прем'єр.

Лапід також повідомив, що передасть до Саудівської Аравії "послання миру і надії" через Джо Байдена.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вирушає в близькосхідне турне з 13 по 16 липня. Під час поїздки він відвідає Ізраїль, Саудівську Аравію і Західний берег річки Йордан, який контролюється палестинцями.

Раніше іранська влада пригрозила розколом в регіоні у разі створення об'єднаної системи ППО між арабськими країнами та Ізраїлем за підсумком візиту Байдена.

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