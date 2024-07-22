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Венгрия снова заблокировала фонд ЕС, из которого выделяются деньги на оружие для Украины

Понедельник 22 июля 2024 22:14
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Венгрия снова заблокировала фонд ЕС, из которого выделяются деньги на оружие для Украины Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия продолжает блокировать очередной транш в Европейский мирный фонд, предназначенный для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

По словам Борреля, на заседании Совета ЕС по иностранным делам министры обсуждали необходимость усиления поддержки Украины.

Обсуждение касалось и разблокирования средств Европейского фонда мира, компенсирующих расходы стран ЕС на военную помощь Украине.

"Большинство государств-членов настаивали на необходимости снять блокировку выплат, задерживаемых на год. И в то же время они отметили необходимость сдвинуться с места решения относительно нового фонда поддержки Украины, который блокирует одно государство-член более года", - рассказал Боррель.

Он отметил, что "государства-члены ЕС настаивали на том, что это неприемлемо, но, к сожалению, ситуация с блокировкой сохраняется".

Боррель не назвал конкретную страну, однако известно, что именно Венгрия применяет право вето на очередной транш для Украины.

Напомним, еще в мае высокий представитель ЕС Жозеп Боррель обвинил Венгрию в блокировании военной помощи ЕС для Украины на 5 млрд евро.

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