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УДО спростувало інформацію про звільнення співробітника через дрон журналістів

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Київ, Неділя 28 листопада 2021 19:50
УДО спростувало інформацію про звільнення співробітника через дрон журналістів
Автор: Артем Горовенко

Управління державної охорони заявляє, що ніхто з його співробітників не був звільнений за те, що не збив дрон журналіста "Української правди" над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УДО в Facebook.

"Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив, чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою.

Змушені знову розчарувати пана Михайла: його професійна діяльність ніяк не вплинула на службу наших військовослужбовців.

Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона", - йдеться в дописі.

Також в УДО додали, що мають намір звернутися до суду "з цього приводу" й порадили звертатися до Управління з офіційним запитом для підтвердження інформації.

Як відомо, раніше журналіст УП із посиланням на джерела, що з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський.

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