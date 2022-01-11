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Уганда знову відкрила школи, закінчивши найтриваліший у світі карантин

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Уганда, Вівторок 11 січня 2022 00:59
Уганда знову відкрила школи, закінчивши найтриваліший у світі карантин Фото: Уганда знову відкрила школи, закінчивши найтриваліший у світі карантин (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Уганді 10 січня відкрилися всі школи. Це стало завершенням найтривалішого в світі карантину для школярів, введеного через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Школи в Уганді були закриті більше 83 тижнів, з березня 2020 року. За цей період понад 10 млн школярів повернулися до навчання один раз - у лютому минулого року. Але вже в червні діти знову пішли на вимушені канікули через рекордний спалах COVID-19 в країні.

Поки невідомо, наскільки довго цього разу школи працюватимуть - в Уганді знову фіксують збільшення приросту хворих коронавірусом. З початку цього року щодня в країні підтверджують на 10% більше COVID-заражень, ніж у грудні.

За словами президента країни Йовері Мусевені, карантин, ймовірно, повернуть, якщо відділення інтенсивної терапії будуть заповнені інфікованими пацієнтами більш ніж наполовину.

Міністерство освіти Уганди затвердило скорочений навчальний план, а школярів перевели до наступного класу автоматично.

Раніше ми писали, що Ізраїль передасть Африці 1 млн доз COVID-вакцини.

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