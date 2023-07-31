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УЕФА заменил "Ювентус" в еврокубках финалистом Лиги конференций

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Флоренция, Понедельник 31 июля 2023 13:58
УЕФА заменил "Ювентус" в еврокубках финалистом Лиги конференций Фото: "Фиалки" проиграли финал Лиги конференций в этом году (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская "Фиорентина" заменит дисквалифицированный туринский "Ювентус" в розыгрыше Лиги конференций 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

"Фиалки" сыграют в третьем по рангу европейском турнире второй год подряд. Турнирный путь тосканцев начнется с плей-офф квалификации.

"Фиорентина" заменила в турнирной сетке "Ювентус". Туринцы потеряли место в Лиге конференций из-за нарушения финансового фэйр-плей. "Старая синьора" также должна оплатить 10 млн евро штрафа, который может возрасти вдвое с новыми нарушениями в три грядущих финансовых года.

В сезоне 2022/23 флорентийцы финишировали на 8-й строчке Серии А и должны были остаться без еврокубков. Также "фиалки" дошли до финала Лиги конференций, где уступили лондонскому "Вест Хэму" (1:2). В финале же Кубка Италии "Фиорентина" проиграла "Интеру" с тем же счетом.

Жеребьевка плей-офф Лиги конференций состоится 7 августа. "Фиалки" будут сеяны на этой стадии турнира. Матчи последнего отборочного этапа перед групповым этапом сыграют 24 августа и 31 августа.

К слову, полтавская "Ворскла" дома одолела "Дилу" из Гори во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

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