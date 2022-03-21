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УЄФА дозволив учасникам єврокубків дозаявити гравців із УПЛ

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Понеділок 21 березня 2022 23:03
УЄФА дозволив учасникам єврокубків дозаявити гравців із УПЛ Фото: Українське Класичне (ФК "Шахтар")
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій дозволив клубам-учасникам Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій додати в заявку гравців із чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Виконком УЄФА вніс зміни до регламенту трьох турнірів. Клуби отримали право зареєструвати двох нових гравців до 1 квітня.

Нововведення стали реакцією союзу асоціацій на війну Росії проти України. Спричинена нею невизначеність змусила УЄФА піти на поступки гравцям, які виступали в українському та російському чемпіонатах.

"Щоб мати право брати участі у вищезгаданих змаганнях УЄФА будь-який новий гравець, серед іншого, повинен бути належним чином зареєстрований у національній асоціації як гравець конкретного клубу відповідно до правил асоціацій та правил ФІФА", – йдеться в заяві.

До слова, Лозаннський арбітраж вкотре відхилив апеляцію Росії на дискваліфікацію з плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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