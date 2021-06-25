УЄФА розслідує можливі дискримінаційні прояви на матчі Німеччина - Угорщина

УЄФА розслідує можливу дискримінаційну поведінку вболівальників на матчі групового етапу Євро-2020 між Німеччиною та Угорщиною (2:2). Розслідування, швидше за все, стосується Угорських фанатів.

В організації не уточнили деталі інциденту, заявивши лише про розгляд можливих "дискримінаційних інцидентів" на зустрічі в Мюнхені.

За інформацією німецького видання Bild, перед матчем угорські вболівальники вигукували анти-ЛГБТ речівки на адресу німецьких глядачів, які прийшли на поєдинок в підтримку ЛГБТ-спільноти.

Перед матчем Німеччина-Угорщина УЄФА заборонив висвітлити Альянц Арену, де відбувся матч, в кольори прапора ЛГБТ. Цей крок у Мюнхені хотіли зробити як реакцію на прийняття в Угорщині закону про заборону "реклами гомосексуалізму та зміни статі для неповнолітніх". Але в УЄФА порахували акцію політичною і нерозв'язали спеціальне освітлення стадіону.

Відомо, що вболівальники Угорщини вже перебувають під розслідуванням у зв'язку з поведінкою на домашньому поєдинку проти Франції (1:1), в ході якого фанати вигукували звуки-імітацію криків мавп на адресу темношкірих французьких футболістів.