ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УЄФА розслідує можливі дискримінаційні прояви на матчі Німеччина - Угорщина

Новость на русском →
Мюнхен, П'ятниця 25 червня 2021 17:27
УЄФА розслідує можливі дискримінаційні прояви на матчі Німеччина - Угорщина Фото: матч Німеччина - Угорщина (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

УЄФА розслідує можливу дискримінаційну поведінку вболівальників на матчі групового етапу Євро-2020 між Німеччиною та Угорщиною (2:2). Розслідування, швидше за все, стосується Угорських фанатів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

В організації не уточнили деталі інциденту, заявивши лише про розгляд можливих "дискримінаційних інцидентів" на зустрічі в Мюнхені.

За інформацією німецького видання Bild, перед матчем угорські вболівальники вигукували анти-ЛГБТ речівки на адресу німецьких глядачів, які прийшли на поєдинок в підтримку ЛГБТ-спільноти.

Перед матчем Німеччина-Угорщина УЄФА заборонив висвітлити Альянц Арену, де відбувся матч, в кольори прапора ЛГБТ. Цей крок у Мюнхені хотіли зробити як реакцію на прийняття в Угорщині закону про заборону "реклами гомосексуалізму та зміни статі для неповнолітніх". Але в УЄФА порахували акцію політичною і нерозв'язали спеціальне освітлення стадіону.

Відомо, що вболівальники Угорщини вже перебувають під розслідуванням у зв'язку з поведінкою на домашньому поєдинку проти Франції (1:1), в ході якого фанати вигукували звуки-імітацію криків мавп на адресу темношкірих французьких футболістів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро-2020
NEWS
Безпілотники і обстріли: бойовики на Донбасі сім разів порушили " тишу"
Безпілотники і обстріли: бойовики на Донбасі сім разів порушили " тишу"
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун