Добрива з РФ заходять на український ринок всупереч санкціям Кабміну, - аналітика

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Російські добрива поставляються в Україну через треті країни

Якщо не стримувати імпорт азотних добрив з РФ, українські хімічні заводи зупиняться. А коли українські аграрії будуть повністю залежати від поставок добрив з РФ, у Кремля з'явиться один з найпотужніших важелів економічного тиску на Україну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний матеріал видання "Бізнес Цензор" "Як Росія веде економічну війну проти України".

Саме для того, щоб уникнути такої ситуації, в 2017-2018 роках Кабмін вводив загороджувальні мита на імпорт карбаміду, аміачної селітри і карбамідо-аміачної суміші (КАС) з РФ. А з липня 2019 року уряд повністю заборонив ввезення на митну територію України російських добрив, - нагадують автори матеріалу.

Разом з тим, російські добрива все одно поставляються в Україну через треті країни та з іншими товарними кодами, йдеться в статті.

"Азотні добрива, сировиною для виробництва яких є природний газ, займають третє місце в структурі імпорту з РФ і, фактично, постачання російських добрив в Україні є поставками газу в переробленому вигляді. У той же час Росія не продає газ Україні за ринковими цінами", - зазначають автори.

В матеріалі згадується також, що найбільші азотні підприємства країни знаходяться у власності компаній Дмитра Фірташа (Черкаський "Азот", Рівнеазот, Сєверодонецький "Азот"), Ігоря Коломойського (Дніпроазот) і держави (ОПЗ).

Нагадаємо, раніше колишній голова правління ПАТ "Дніпроазот", експерт хімічної галузі Олександр Дубінін заявив, що Україна повинна контролювати походження всіх імпортованих добрив, незалежно від країни-постачальника. На думку експерта, продукція російського хімпрому не повинна потрапляти в Україну через інші країни, оскільки щодо неї діють санкції Кабінету міністрів України.

В даний момент Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) проводить два спеціальних розслідування з імпорту добрив в Україну з метою виявлення незаконних поставок в Україну добрив російського походження з третіх країн. З ініціативою розслідування виступили українські виробники та профільні організації, зокрема – Союз хіміків України "Дніпроазот", "Черкаський Азот", "Рівнеазот", Сєвєродонецький "Азот" і Одеський припортовий (ОПЗ).

Перше спецрозслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив незалежно від країни їх походження та експорту. Друге – щодо імпорту в Україну мінеральних добрив з вмістом азоту і фосфору, а також добрив з вмістом азоту, фосфору, калію, які класифікуються за кодом УКТЗЕД 3105, незалежно від країни походження та експорту.