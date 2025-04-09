В УДАРе Кличко прокомментировали обыски у главы фракции мэра

В день сессии Киевсовета у сопредседателя фракции УДАР Дмитрия Белоцерковца прошли обыски без решения суда и ни одного сопровождающего документа. В УДАРе считают, что власть прибегла к террору команды мэра Киева Виталия Кличко, чтобы заблокировать его работу.

"Чтобы заблокировать Кличко, центральная власть прибегла к террору его команды. В день внеочередной сессии Киевсовета центральная власть приказала силовикам ворваться в дом к матерям, женам и детям депутатов КГС. Мы призываем власти прекратить политические преследования и сосредоточиться на эффективной борьбе против оккупантов. Потеря свободы и демократических достижений означает потерю нашего государства. Власть должна думать не о выборах и своих креслах, а о защите страны. Потому что без последнего не будет ни ее, ни ее кресел", - говорится в заявлении УДАРа.

В партии сообщают, что сегодня в дом сопредседателя фракции УДАРа в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца и дома его матери ворвались представители ГБР в масках. Они проникли силой, когда депутат выехал на сессию Киевсовета, чтобы провести обыски.

Там в то время находилась жена, лицо с инвалидностью II группы, которая частично потеряла зрение от ранения во время российского наступления в марте 2022 года. Кроме нее дома находились малолетние дети.

"Власти направили против них отряд спецназа, который используется для нейтрализации наиболее опасных преступников. Поведение силовиков было демонстративно агрессивным и жестоким. Так называемые правоохранители не скрывали политический подтекст своих действий, отметив в начале обыска: "Ну что, выборы начались, поэтому мы пришли к вам". Узнав, что Дмитрия нет дома, люди в масках догнали его по дороге на работу, применили силу, изъяли телефон, а в доме провели обыск без решения суда и ни одного сопровождающего документа", - сообщают в УДАРе.

В партии отмечают, что этот вопиющий случай является лишь подтверждением дерзкого процесса уничтожения центральной властью местного самоуправления в Украине.

"Власть систематически давит на оппозиционные политические силы, нарушает права местного самоуправления, незаконно отстраняет избранных общиной мэров через судебные решения, как это произошло в частности в Чернигове, и заменяет легитимные органы власти военными администрациями, фактически разрушает демократию. Во время войны такие действия лишь ослабляют государство. Вместо объединения и борьбы с агрессором власть начинает плести политические интриги и играть в выборы, используя административные рычаги, силовой ресурс и судебную вертикаль", - говорится в заявлении партии.

"УДАР Виталия Кличко" подчеркивает, что сегодня единственный враг Украины - РФ, и любые внутренние политические манипуляции и попытки подорвать демократические институты являются прямым подыгрыванием агрессору.

Как сообщалось, сегодня состоялась внеочередная сессия Киевсовета, на которой рассматривался вопрос о продлении пребывания в должности секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. Депутаты выразили доверие Бондаренко, однако он заявил, что не держится за кресло, и подал заявление об отстранении от должности по собственному желанию, которое было поддержано.

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал решение Бондаренко.

"Хотя у Бондаренко статус свидетеля по "земельному" делу, я считаю, что он должен уйти с должности. Мы должны признавать и исправлять ошибки. Семь чиновников уволены из-за "земельного дела. Очищение городской власти будет продолжаться. И как бы ни пытались некоторые силы разбалансировать систему управления в городе, Киевсовет должен сделать выводы и работать! Принимать решения в интересах киевлян и в интересах развития столицы", - подчеркнул Кличко.