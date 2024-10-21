Удары КАБами, баллистикой и "шахедами". Что известно об атаке РФ по Украине

С вечера, 20 октября, российские войска обстрелиляли Харьков, Одессу, Кривой Рог, Киев и область. Есть пострадавшие.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Атака на Киев: падение обломков в трех районах и пострадавший

Российские оккупанты пытались бить по столице. Воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов.

"Российские БПЛА заходили в сторону столицы по разным направлениям. Но силами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БПЛА врага, угрожавших городу, были обезврежены", - отметили в КГВА.

В результате атаки российских дронов по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города. А именно:

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала;

В Голосеевском районе, в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и выбиты окна. Без разрушений и пожаров;

В Соломенском районе падение обломков повлекло за собой пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано.

Позже стало известно об одном пострадавшем.

"Известно об одном пострадавшем в Соломенском районе. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался", - отметили в КГВА.

Киевская область

Ночью дроны РФ атаковали и Киевскую область. Несмотря на то, что попаданий в критические объекты не было, зафиксированы повреждения из-за падения обломков.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждена кровля многоэтажного жилого дома, выбиты окна и частичное разрушение одной из квартир. Также выбиты окна еще в одном многоэтажном доме и повреждены три автомобиля", - отметили в КОВА.

Кроме того, поврежден один частный дом и гараж.

"Произошло также возгорание на поле. Пожар ликвидирован. Также произошел пожар на одном из рынков. Возгорание оперативно ликвидировано", - добавили в администрации.

Обстрел Харькова: удары КАБами, 13 пострадавших

Около 22:00 в Харькове раздались взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что город находится под ударами КАБов. Под атаку попали оказались три района города, у некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением.

"По предварительной информации, один прилет в Основянском районе города, возле жилого дома. На данный момент имеем сведения о четырех пострадавших. Еще один удар по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов", - рассказал Терехов.

Позже число раненых выросло до 6 человек, позже до 9 человек. Уже к утру 21 октября известно о 13 раненых.

"В результате авиаудара по Харькову пострадали по меньшей мере 13 человек", - отметили в ГСЧС.

Кроме того, взрывами повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили.

Одесская область: обстрел ракетами, дронами

Оккупанты также атаковали Одесскую область ракетами и ударными беспилотниками.

"В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар. К счастью, пострадавших и погибших нет", - рассказал глава ОВА Олег Кипер.

Также, по данным главы ОВА, из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания.

"Пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидировали спасатели. После ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотниками, которые были уничтожены ПВО", - добавил он.

Кривой Рог: ракетная атака и четверо пострадавших

Около 23:00 под ракетной атакой оказался Кривой Рог. Предварительно, в результате удара по Кривому Рогу пострадал один человек. Позже число раненых выросло до 4 человек.

"Ранена 12-летняя девочка. Ее состояние, к счастью, удовлетворительное. Лечится дома. Среди пострадавших и 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медпомощь", - рассказал председатель ОВА Сергей Лысак.

Кроме того, повреждены гостиница, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.