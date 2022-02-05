"УДАР" став на шлях зміцнення та зростання, - Палатний
Партія "УДАР" проходить новий етап зміцнення та зростання команди.
Про це на з’їзді заявив голова виконавчого комітету партії Артур Палатний, передає сайт партії.
"Вже сьогодні ми готові діяти як потужна всеукраїнська сила, пропонувати рішення та брати на себе відповідальність. Своєю роботою ми доведемо, що "УДАР" гідний стати головною командою України", - сказав він.
За його словами, в основу партії входять народні та місцеві депутати, міські голови та лідери самоврядування, експерти, підприємці, ветерани та волонтери.
"Активна розбудова регіональних команд по всій Україні ще продовжується, і ми запрошуємо всіх патріотичних, професійних, порядних українців приєднуватись. Небайдужі громадяни можуть також брати участь у роботі партії завдяки проекту "Українська команда УДАРу", навіть формально не вступаючи в партію. Фактично це платформа, на якій кожен українець може долучитись", - зазначив Палатний.
Як наголосив Палатний, партія вже підготувала план дій виходу країни із кризи: "Економічний план дій: Захист. Безпека. Розвиток".
"З сильним лідером, з сильною командою, з потужною програмою перетворень, "УДАР" готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в країні", - сказав Палатний.