Удар по Покровску: Нацполиция показала кадры спасательной операции
В Нацполиции были показаны кадры спасательной операции в Покровске после ракетного удара россиян в понедельник, 7 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
Как отмечается, на видео со 2-й минуты показаны кадры с бодикамер парамедика полиции Донецкой области.
Ракетный удар по Покровску
Напомним, вчера российская армия обстреляла центр Покровска ракетами "Искандер". По данным местных властей, первый удар был в 19:15, а затем второй в 19:52.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире подчеркнул, что это тактика России. Враг первый удар наносит по гражданским, а второй - по приезжающим на место службам.
В результате обстрела в городе повреждены девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины, административные здания.
По последним данным, погибших в результате вчерашнего удара по Покровску 7, а раненых 88. Большинство из них гражданские, но также спасатели и военные. В частности, погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.
Детальнее о последствиях обстрела Покровска - читайте в материале РБК-Украина.
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