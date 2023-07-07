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Удар "Калибрами" по Львову: в ОВА назвали имена и возраст погибших

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Львов, Пятница 07 июля 2023 11:48
Удар "Калибрами" по Львову: в ОВА назвали имена и возраст погибших Фото: в ОВА назвали имена и возраст погибших во время ракетного обстрела Львова 6 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Самой младшей жертве ракетного обстрела Львова российскими "Калибрами" в четверг, 6 июля, біло 32 года, а самой старшей - 71. Среди погибших 8 женщин и 2 мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Львовяне, которых коварно ночью в родном доме убили российские ракеты. Вечная память", - написал он, вспомнив поименно погибших.

В списке 8 женщин и 2 мужчин, а именно:

  • Анастасия, 32 года;
  • Мирослава, 60 лет;
  • Михаил, 35 лет;
  • Ирина, 63 года;
  • Ольга, 66 лет;
  • Светлана, 71 год;
  • Ольга, 68 лет;
  • Валерий, 67 лет;
  • Инна, 55 лет;
  • Ольга, 56 лет.

"Разделяем боль и уныние родных, друзей и соседей. Это огромная трагедия для всей Украины. Никогда не забудем и не простим. Будут отвечать все причастные к этому преступлению. Нигде на Земле им не будет покоя", - добавил Козицкий.

Обстрел Львова

Ночью в четверг, 6 июля, во Львове прогремели взрывы. Россия атаковала Львов ракетами "Калибр", которые попали в жилую многоэтажку. Силы ПВО сбили 7 из 10 вражеских ракет. На данный момент известно, что погибли 10 человек. Изначально сообщалось о 4 погибших, позже количество жертв начало расти. В городе оказалась обесточенной одна из подстанций, из-за чего 150 абонентов остались без света. Как охарактеризовал атаку Козицкий, она стала самой разрушительной атакой по мирному населению во Львовской области с начала полномасштабной войны. В городе из-за российской атаки объявили двухдневный траур.

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