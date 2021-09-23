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Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні

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Україна, Четвер 23 вересня 2021 17:33
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні Фото: четверта хвиля COVID-19 в Україні може завершитися в кінці 2021 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прогнозування динаміки розвитку нової, четвертої хвилі COVID-19 в Україні на 200 днів вперед показало, що ця хвиля знаходиться на стадії зростання. Нова хвиля, викликана штамом "Дельта", може бути швидкою, але коротшою попередніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

"Її пік передбачається на рівні 15 000-18 000 випадків захворюваності на добу. Згасання четвертої хвилі очікується в кінці 2021 року", - йдеться в прогнозі.

Як зазначається в повідомленні, вагомим фактором такого ускладнення епідемічної ситуації з СOVID-19 є значне ослаблення карантину в літній період, а в більшості навчальних закладів - з початку вересня.

Вчені виконали дослідження поширення четвертої хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта", в Україні та країнах світу, що відчули на собі найбільший вплив пандемії . Було виявлено, що протягом останніх 20 років мав місце циклічний характер пандемій важкого гострого респіраторного синдрому, свинячого грипу, Ебола і COVID-19 з п'яти-шести літнім періодом.

Із застосуванням методів технічного аналізу великих даних виявлено також циклічний характер перебігу чотирьох хвиль пандемічного процесу COVID-19 на часовому відрізку: січень 2020 - вересень 2021 року.

"Отримані результати вказують на значно нижчий рівень кількості нових захворювань і смертності протягом поточної четвертої хвилі пандемічного процесу, в порівнянні з другою і третьою хвилями, в країнах, що характеризуються високим відсотком вакцинованого населення", - зазначають вчені.

Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні

Нагадаємо, 22 вересня в Україні зафіксували 7866 нових підтверджених випадків COVID.

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Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
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