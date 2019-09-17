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Ділянка дороги Харків-Лозова траси Р-51 відновлена, - Світлична

Новини » Інфраструктура    17.09.2019 - 09:53
Ділянка дороги Харків-Лозова траси Р-51 відновлена, - Світлична
Ілюстративне фото (прес-служба)

За словами Світличної, дорога комфортна і безпечна

Ділянка дороги Харків–Лозова траси Р-51 Мерефа–Лозова–Павлоград відновлена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Харківської ОДА.

Роботи, проведені на Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, а також побудовану об'їзну міста Лозова 16 вересня оглянула голова ХОДА Юлія Світлична.

"Дорога на Лозову відновлена. Вона комфортна, безпечна та якісна – з побудованими ваговими комплексами, ремонтом мостових споруд, через які проходить шлях, з урахуванням всіх норм і стандартів", – зазначила керівник області під час робочої поїздки в Лозівський район.

Капітальні роботи на дорозі, що з'єднує Харків з найбільшим райцентром області, і сусідній Дніпропетровською областю, не проводили жодного разу з моменту будівництва дороги – тобто з 1962-го. Перші необхідні роботи на шляху провели ще в минулому році, відновивши 35,91 км покриття.

Ділянка дороги Харків-Лозова траси Р-51 відновлена, - Світлична

В 2019-му дорога Мерефа – Лозова – Павлоград була визначена Світличною пріоритетним об'єктом дорожнього будівництва в регіоні. Голова ХОДА домоглася виділення фінансування для ремонту траси окремим рядком у державному бюджеті. У результаті відновили 76,3 км дороги. Паралельно ремонтували 4 штучні споруди, через які проходить Р-51 (шляхопроводи в Таранівці, Лозовій і мости в Катеринівці і Іванівці).

Роботи на спорудах остаточно завершать до 1 жовтня, також на деяких ділянках дороги триває нанесення розмітки та встановлення бар'єрного огородження і знаків.

Одночасно з ремонтом дороги Мерефа – Лозова – Павлоград в Харківській області реалізували перший в Україні проект будівництва місцевої дороги за рахунок Дорожнього фонду – побудували 1,6 км об'їзної навколо міста Лозова.

"Всі заплановані роботи виконані в повному обсязі, – повідомив директор ДП "Дороги Харківщини" Ігор Турченко. – Об'їзна дозволяє, в першу чергу, забезпечити безпеку одного з найбільших міст нашої області – міста Лозова, оскільки весь потік транспорту тепер піде в об'їзд міста. Крім того, вона дасть водіям скоротити дистанцію руху як в Дніпро, так і в Харків – на 10 км. Також це поліпшить екологію міста".

Турченко також зазначив, що об'їзна Лозової стала однією з "найбільш економних" доріг в Україні, адже при її будівництві вдалося заощадити понад 25% запланованих бюджетних коштів.

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Новини України ХарківдорогиЮлия Светличная
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