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Збитки АТ "Рівнегаз" в поточному році досягнуть 165 млн гривень

Новини » Енергетика    26.09.2019 - 13:01
Збитки АТ "Рівнегаз" в поточному році досягнуть 165 млн гривень
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

За останні три роки через низьку заробітну плату з підприємства звільнилося понад 900 кваліфікованих працівників

У 2019 році сума збитків АТ "Рівнегаз" становить 165 млн гривень. Поточний рік стане третім поспіль, коли для "Рівнегазу" діє економічно необґрунтований тариф. За цей час загальна сума збитків компанії досягла 355,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Спровокована НКРЕКП фінансова криза призвела до того, що в Рівненській області повністю замортизовані 279 кілометрів газопроводів, 46 ГРП, 550 ШРП, 636 станцій катодного захисту. Якщо не вкладати кошти, кількість замортизованих об’єктів лише зростатиме", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, за останні три роки через низьку заробітну плату з підприємства звільнилося понад 900 кваліфікованих працівників. Особливо це відображається на аварійно-диспетчерській службі, яка першою реагує на виклики абонентів та ліквідовує аварійні ситуації. За три роки з АДС через значне навантаження та недостатнє фінансування служби звільнилися майже 50 фахівців. Наразі у компанії понад 220 вакансій.

"Причина критичного стану мереж - збитковий тариф на розподіл газу. За 3 роки їх дії збитки компанії склали 355,7 млн гривень, а всього по галузі - 20 млрд гривень. Недостатнє фінансування ремонту та модернізації газорозподільної системи може призвести до аварійних ситуацій, перебоїв з газопостачання і навіть загрози безпеки споживачів. Вихід із такої невтішної ситуації – зміна дискримінаційних тарифів, що в три рази нижчі економічно обгрунтованого рівня", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що середній місячний платіж за послуги розподілу у 2018 році по Рівненській області склав 75,7 гривень на одне домогосподарство, що нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет.

У зв'язку з цим АТ "Рівнегаз" наголошує на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП: довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня та компенсувати операторам ГРМ завдані збитки і затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ впродовж всього року.

"Згідно з даними дослідження Київського міжнародного інституту статистики, 74% споживачів вказали, що хотіли б, щоб плата за послугу з доставки енергоресурсів до їх осель була незмінною протягом року. А це є підтвердженням такого рішення проблеми, що склалася", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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