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Збитки АТ "Криворіжгаз" зросли на 20,2%

Новини » Енергетика    30.09.2019 - 12:46
Збитки АТ "Криворіжгаз" зросли на 20,2%
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У поточному році збитки компанії досягнуть 110 млн гривень

Існуючі тарифи на розподіл газу з кожним місяцем посилюють кризу в газовій галузі. Перед початком опалювального періоду стало відомо, що у поточному році збитки АТ "Криворіжгаз" досягнуть 110 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Напередодні опалювального сезону першочерговою проблемою є зношені газорозподільні мережі та зростаюча загроза їх аварійності. Станом на 01.09.2019 року близько 30% газопроводів потребують планового ремонту, коштів на який АТ "Криворіжгаз" не має. Через брак фінансів "Криворіжгаз" не має можливості в повному обсязі і своєчасно ремонтувати старі газопроводи, а це в свою чергу призводить до витоків газу та аварійних ситуацій. Накопичення збитків через заморожені протягом чотирьох років тарифи веде до деградації газорозподільних мереж", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, не менш важливою проблемою є відтік кваліфікованих кадрів з підприємства. За 8 місяців 2019 року з "Криворіжгазу" звільнилося понад 160 осіб. Основною причиною звільнення є низький рівень заробітної плати, заморожений на рівні 2016 року.

"На сьогоднішній день на підприємстві залишаються вакантними 282 позиції. Серед найбільш затребуваних професій - слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, газового обладнання, електрогазозварники, контролери газового господарства, водії та майстри. Брак фахівців призводить до збільшення навантаження на працівників, а зарплата залишається низькою", - говорить фінансовий директор АТ "Криворіжгаз" Наталія Гаврусь.

У компанії вважають, що "для стабілізації ситуації необхідно усунути дискримінаційні тарифи, які вже в три рази нижче необхідного рівня". Середній місячний платіж за газорозподіл у 2018 році в Кривому Розі склав 12 гривень, що нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет.

У зв'язку з цим АТ "Криворіжгаз" відзначає необхідність таких кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, що передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ протягом усього року.

"Очікують новий тариф і споживачі природного газу. Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони платять за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу доставки в будинок. У більшості споживачі зацікавлені в тому, щоб отримувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг", - йдеться в повідомленні.

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