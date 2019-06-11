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Убитий брат Кім Чен Ина був інформатором ЦРУ, - WSJ

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 04:39
Убитий брат Кім Чен Ина був інформатором ЦРУ, - WSJ
Фото: Кім Чен Нам (з відкритих джерел)

Кім Чен Нам кілька разів зустрічався з представниками розвідувального управління США

Зведеного брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Чен Нам, убитий в 2017 році, був інформатором ЦРУ. Про це повідомляють джерела, передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Співрозмовник видання розповів, що між Кім Чен Намом і ЦРУ був зв'язок і він кілька разів зустрічався з представниками розвідувального управління.

Водночас кілька колишніх високопоставлених американських чиновників зазначили, що Кім Чен Нам навряд чи міг поділитися з розвідкою секретами Пхеньяну, оскільки багато років жив за межами Північної Кореї і не мав влади в КНДР.

Також повідомляється, що брат північнокорейського лідера проживав в основному в спеціальному адміністративному районі Китаю Макао і з великою ймовірністю спілкувався з іноземними спецслужбами, особливо, китайськими.

Також джерела розповіли, що раніше екс-чиновники й аналітики не виключали, що Китай та інші країни можуть розглядати Кім Чен Нама як можливого наступника Кім Чен Ина, однак американські розвідслужби дійшли висновку, що він не підходить для цього.

Старший брат Кім Чен Ина був депортований з Північної Кореї і довгий час жив у вигнанні, в 2017 році його вбили в аеропорту Куала-Лумпура, розпорошивши в обличчя нервово-паралітичний агент.

Нагадаємо, в квітні суд Малайзії засудив громадянку В'єтнаму Доан Тхі Хуонг до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі за вбивство Кім Чен Нама.

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