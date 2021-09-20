УАФ звинуватили у привласнені понад 7 млн доларів на будівництво футбольної бази: що відомо

Керівництво Української асоціації футболу (УАФ) може бути причетне до привласнення понад 7 млн доларів, виділених УЄФА та ФІФА для будівництва під Києвом футбольної бази для збірної України з футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані журналіста-розслідувача Костянтина Андріюка.

Так, журналіст нагадує, що у січні 2017-го року Українська асоціація футболу отримала від УЄФА 4,5 млн євро на будівництво національного тренувального центру збірних команд України з футболу.

"Але гроші ці УАФ не витрачає на будівництво, а вкидає в створення вже легендарного заводу з виробництва штучних полів. Який успішно загнувся ще 2 роки тому і не працює досі", - говорить журналіст.

У січні 2018-го УАФ укладає з УЄФА нову угоду, де вкотре обіцяє витратити 4,5 млн євро на будівництво бази і обіцяє чіткий термін - до 6 серпня 2020 року. Однак бази досі немає.

"У 2017-му році сумарну вартість необхідної кількості ділянок для будівництва бази у селі Княжичі УАФ оцінює у 300 000 доларів.Після чого керівництво УАФ надіслало листа до ФІФА, де їм "оцінює" вартість цих земель у 2 млн євро. ФІФА вірить, та надсилає платіж у розмірі 1,8 млн доларів", - додає журналіст.

Втім, як виявилось, ділянки для бази в Княжичах придбали в межах рекреаційної зони. Через це проектувальні та будівельні організації зараз відмовляються від проведення там будь-яких робіт.

КУДИ ЗНИКЛИ 7.08 МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ НА БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНОЇ БАЗИ ДЛЯ ЗБІРНИХ УКРАЇНИ? А давайте я вам розкажу про... Posted by Andriyuk Kostyantyn on Sunday, September 19, 2021

"Як же легалізувати безслідно зниклі в нетрях УАФ 4,5 млн євро від УЄФА та 1,8 мільйонів доларів від ФІФА, думає бос УАФ Андрій Павелко? Втершись у довіру до команди президента Зелнського, Павелко лобіює внесення будівництва цієї бази в державну програму "Велике будівництво", - зазначає журналіст.

Як відомо, згідно з повідомленням прес-служби Київської ОДА, в рамках програми президента дійсно планується спільно з УАФ будівництво "з нуля" національної навчально-тренувальної бази збірних команд України з футболу в селі Княжичі Броварського району Київської області.