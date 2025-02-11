В Житомирской области проанализировали демографические последствия войны: как повлияет на восстановление

Программа комплексного восстановления (ПКВ) Житомирской области предусматривает широкий перечень мероприятий, направленных на поддержку всех групп населения, проживающих на ее территории. Все они разработаны с учетом демографической ситуации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Речь идет о жилищных программах, восстановление и строительство сети социальных услуг, ряд программ для обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц, молодежи, лиц пенсионного возраста.

Она подчеркнула - разработка программы комплексного восстановления базируется на детальном анализе всех основных сфер жизнедеятельности громады и вызовов, вызванных российской военной агрессией. Невозможно восстанавливать ту или иную общину и регион, не понимая ее реальные потребности и, соответственно, прогнозы, которые обусловливают восстановление и дальнейшее развитие.

"Худшее, что можно сделать в контексте восстановления в нашей стране - это бездумно восстанавливать объекты без учета современных вызовов. Нельзя закопать тонны строительного мусора, а сверху построить детский сад, раскрасив его в яркие цвета. Без детального и стратегического планирования, в этот садик будет некому идти: родители, из-за отсутствия работы просто могут не вернуться в населенный пункт вместе с детьми. Поэтому при восстановлении следует комплексно учитывать развитие территории, а не рассчитывать только на восстановление отдельных объектов по принципу "так как было", - убеждена Шуляк.

В ТОП-3 факторов, которые нужно анализировать для создания ПКВ, кроме социально-экономического и экологического факторов, входит и демографический. Именно от анализа демографического фактора зависит чрезвычайно большое количество социальных потребностей и мероприятий, которые нужны, чтобы их удовлетворить, отметила Шуляк. Например, если не территории области не будет достаточного количества трудоспособного населения, нет смысла размещать там производства. Но если там много людей пенсионного возраста, то нужно сосредоточиться на социальных услугах и тому подобное.

Кейс по созданию ПКВ Житомирской области, входящей в пятерку крупнейших областей Украины, наглядно демонстрирует, насколько детальным может быть анализ демографического фактора. Причем речь идет далеко не только о численности населения. Это также и о составе населения, уровне рождаемости и смертности в динамике, и обязательно о миграции населения.

"Таким образом на Житомирщине уже могут получить полноценное представление о тенденциях изменений численности населения, уровень рождаемости, смертности, миграционные процессы и другие ключевые демографические показатели. От этого зависит, где нужны больницы, школы, детсады, где можно создать индустриальный парк и вообще размещать промышленные и жилые объекты. Благодаря этому, органы местного самоуправления Житомирщины уже имеют пошаговый план по их восстановлению или возведению", - подчеркнула Шуляк.

Она приводит пример - в небольших населенных пунктах региона высокий процент населения составляют люди пенсионного возраста. Это указывает на необходимость обеспечения соответствующих социальных и медицинских услуг для этой возрастной группы, а также потребность в разработке специальных мер для поддержки пожилых людей. В некоторых наоборот - наблюдается сбалансированная возрастная структура, что является положительным показателем для устойчивого развития громады.

"Например, населенные пункты области с населением от 1000 до 5000 человек. Эта группа имеет сбалансированную возрастную структуру с относительно высокой долей несовершеннолетних и значительной долей людей пенсионного возраста. Соответственно, там нужно обеспечить инфраструктуру для поддержки образовательных и социальных потребностей. Населенные пункты с населением от 5000 до 20000 человек, то есть средние города имеют значительную долю людей пенсионного возраста, что требует развития социальной инфраструктуры для поддержки этой категории населения", - пояснила Шуляк.

Парламентарий также указала, что органы местного самоуправления Житомирщины сделали обоснованно детальный анализ уровня миграции населения. Эти данные показывают две ключевые тенденции: рост оттока населения из общества в большинстве категорий и увеличение количества ВПО, которые ищут новое место жительства.

Это указывает на важность социально-экономических и политических факторов в формировании демографических изменений. Общинам Житомирской области необходимо разрабатывать эффективные стратегии для поддержки ВПЛ и обеспечения устойчивого развития, чтобы минимизировать негативное влияние миграционных процессов на регион.

Еще один важнейший аспект, который учитывался при разработке ПКВ Житомирщины - жилищный. ОМС области провели, в частности, анализ и определение потребности в строительстве жилья для молодежи, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц. Проблема обеспечения жильем молодежи, многодетных семей и переселенцев в Житомирской области является чрезвычайно актуальной. Эффективное решение этой проблемы требует комплексного подхода, который включает анализ существующих программ кредитования, оценку их эффективности и выявление потребностей в дополнительных мероприятиях для обеспечения жилищных потребностей различных социальных групп.

Для обеспечения жилищных потребностей молодежи, многодетных семей и ВПЛ органы местного самоуправления Житомирщины планируют ряд мероприятий:

Обеспечение устойчивого финансирования программ кредитования: для обеспечения стабильного финансирования программ кредитования для молодежи и ВПЛ необходимо привлечь дополнительные источники финансирования, в частности международных партнеров и доноров. Это позволит обеспечить стабильность программ и увеличить количество предоставленных кредитов. В то же время, для этого необходимо и повышение осведомленности о программах кредитования;

Разработка новых программ для поддержки многодетных семей: Для обеспечения жилищных потребностей многодетных семей необходимо разработать новые программы поддержки, учитывающие их специфические потребности. Это может включать специальные программы кредитования, субсидии на приобретение жилья или предоставление социального жилья;

Интеграция программ кредитования в общую стратегию развития региона: Важно интегрировать программы кредитования для молодежи, многодетных семей и ВПЛ в общую стратегию развития Житомирской области. Это позволит обеспечить комплексный подход к решению проблемы обеспечения жильем и способствовать устойчивому развитию региона.

Обеспечение жилищных потребностей молодежи, многодетных семей и внутренне перемещенных лиц является важным шагом на пути к социально-экономическому развитию Житомирской области. внедрение указанных мероприятий позволит обеспечить стабильное финансирование программ кредитования, повысить осведомленность населения о существующих возможностях и обеспечить прозрачность процедур участия в программах.

Шуляк напомнила - в конце 2023 Киевщина представила первую разработанную программу комплексного восстановления. Среди мероприятий, которые она предусматривает, в частности, восстановление 104 частных жилых домов, которые были полностью разрушены, а также выкуп по программе "Новый дом" готовых квартир в новостройках Киевской области для лиц, жилье которых было уничтожено. Кроме этого, планируется восстановить многоквартирные дома, которые подлежат капитальному ремонту и демонтажу. В общем, отметила Шуляк, отстроить планируют 405 домов, из которых 352 подлежат реконструкции и 53 будут построить с нуля.

По направлению восстановления социальной инфраструктуры планируют полностью восстановить 4 школы, 6 детсадов и 3 учреждения профессионально-технического образования. Также планируют создать больницы, которые будут предоставлять в плановом и экстренном порядке высокоспециализированную медицинскую помощь в условиях стационара и амбулаторно.