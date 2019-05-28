Тисячі проблемних підприємств в Україні не приносять прибутку

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В Україні залишилося майже 3,5 тисячі держпідприємств

В Україні існує маса підприємств, які знаходяться в незадовільному стані і вимагають колосальних вкладень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю сайту "24 каналу".

Зокрема, за даними авторів дослідження, в Україні залишилося майже 3,5 тисячі державних підприємств, а на весь Євросоюз (28 країн) – їх менше 400.

При цьому велика частина з цих 3,5 тисячі, не залежно від того, де вони і які, знаходяться в занедбаному стані. Вони втрачають свою ліквідність, привабливість, використовуються тільки для корупційних схем.

Крім державних підприємств, безліч проблемних компаній-баластів знаходиться і в приватному секторі, які можуть дістатися інвесторам, в тому числі, міжнародних.

Як зазначають автори матеріалу, з подібною проблемою зіткнулася компанія "Метінвест", якій Антимонопольний комітет тільки після п'яти років розгляду справи дав дозвіл на покупку Дніпродзержинського коксохімічного заводу. Це чи не найдовший випадок винесення рішення АМКУ в історії України, повідомляється в матеріалі.

В результаті інвестор отримав актив з досить зношеними батареями (коксовими батареями), а інвестиції, яких потребує завод, мають сьогодні туманні терміни окупності. За останні п'ять років вкладення в завод обмежувалися тільки мінімальними витратами на ремонти для підтримки виробничого процесу, а інші потреби, в тому числі екологічні, фінансувалися за залишковим принципом.

"Виникає питання: навіщо йому (інвестору) підприємство, в яке треба буде вкласти суму в мільйонах доларів, щоб привести технологічні процеси виробництва до сучасних", - прокоментував політолог Андрій Вігірінський.

Втім, навіть після довгого очікування і всіх обмежень "Метінвест" не відмовився і повинен виконати місію з порятунку активу.

Також існує величезна кількість малоліквідних сільськогосподарських підприємств, зазначив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

"Серед проблемних сільськогосподарських підприємств – кондитерські цехи, цехи з виробництва пива, заводи з виробництва вин і шампанських вин, горілки та горілчаних виробів, свиноферми, молочні ферми, підприємства, які виробляють борошно, переробляють овочі і фрукти. Їх дуже багато. Тих, які ще звітують, дають якийсь річний баланс – близько півтисячі. Ще майже півтисячі – знаходяться в стадії ліквідації", – йдеться в матеріалі.